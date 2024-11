Phụ xe bị đè tử vong khi chui xuống gầm ô tô để kiểm tra phanh

Trong lúc chui xuống gầm xe để kiểm tra hệ thống phanh, anh K. (quê Thanh Hóa) bất ngờ bị ô tô đè lên người dẫn đến chấn thương nặng và tử vong sau đó. Chiều 27/11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, bệnh nhân N.C.K. (SN 1982, trú ở tỉnh Thanh Hóa) đã tử vong do chấn thương quá nặng. Trước đó, vào 17h25 ngày 26/11, xe khách giường nằm loại 34 chỗ, mang biển số 36G-001.xx do tài xế T.Đ.D. (SN 1986, trú ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đến dừng nghỉ tại một nhà hàng thuộc thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm cách đưa người mắc kẹt ra khỏi gầm xe khách (Ảnh: Công an cung cấp). Sau khi toàn bộ hành khách xuống xe đi vào nhà hàng ăn cơm, anh N.C.K. (phụ xe khách) chui xuống gầm để kiểm tra hệ thống phanh, bất ngờ xảy ra sự cố. Anh K. bị ô tô đè lên người, mắc kẹt dưới gầm. Nhận tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Nạn nhân được đưa ra khỏi gầm xe khách trong tình trạng tím tái, bất tỉnh nên được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng không qua khỏi.