Phú Quốc thí điểm dùng camera AI giám sát an ninh trật tự

7 vị trí trọng điểm tại Phú Quốc vừa được lắp đặt camera AI giúp giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Nhằm đảm bảo an ninh đô thị, góp phần xây dựng thành phố thông minh, thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa đưa vào vận hành thí điểm hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát tình hình an ninh trật tự. Cụ thể, Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai lắp đặt 41 camera AI ở 7 vị trí trọng điểm là các cửa ngõ giao thông, khu vực tập trung dân cư tại thành phố Phú Quốc. Các địa điểm này bao gồm Cảng tàu khách Bãi Vòng, Cảng An Thới, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, Sun Group, Casino Corona Phú Quốc, khu vực chợ đêm Phú Quốc và Quảng trường Hồ Chí Minh. Phú Quốc triển khai bấm nút vận hành hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự. Ảnh: TĐ Đây là lần đầu tiên một hệ thống giám sát an ninh tích hợp công nghệ AI tiên tiến được triển khai thí điểm tại Phú Quốc. Việc lắp đặt đã hoàn tất vào 15/10 và hệ thống vừa được chính thức bấm nút đi vào hoạt động từ hôm nay (8/11). Khi chính thức đi vào hoạt động, hệ thống sẽ mang tới nhiều khả năng giám sát tiên tiến như nhận diện biển số xe, xử phạt giao thông, từ đó giúp giảm thiểu ùn tắc, xử lý vi phạm nhanh chóng, chính xác, góp phần xây dựng văn hóa giao thông. Camera AI cũng sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm.