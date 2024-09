Bà Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình). Sáng 21/9, ông Võ Điện Biên (con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà) cho biết, lễ viếng mẹ ông sẽ được tổ chức vào 12h-15h30 ngày 28/9, lễ truy điệu được tổ chức lúc 15h30 cùng ngày tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ an táng sẽ được tổ chức lúc 6h ngày 29/9 tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Trạch, Quảng Bình). Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông báo không nhận phúng điếu. Ông Võ Điện Biên cho biết, ông đang ở Quảng Bình để lo tang lễ cho mẹ mình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà. Ảnh: Đại tá Trần Hồng Vũng Chùa - Đảo Yến nằm cách Đèo Ngang 7km về phía nam, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Đây cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần ngày 17/9, hưởng thọ 96 tuổi. Sinh thời, bà là điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc của Đại tướng. Đi sau 11 năm, bà theo ông về với thế giới người hiền, để lại niềm tiếc thương lớn lao về một nhân cách đáng kính. Bà Đặng Bích Hà là con đầu của Giáo sư Đặng Thai Mai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng Viện Văn học, một nhà giáo, nhà văn, nhà lý luận, phê bình văn học nổi tiếng. Thuở thanh niên, ông Võ Nguyên Giáp vừa là bạn, vừa là học trò của nhà giáo Đặng Thai Mai. Đám cưới của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà được tổ chức rất giản dị vào cuối năm 1946. Suốt hai phần ba thế kỷ nên duyên vợ chồng, bà Đặng Bích Hà lặng thầm làm hậu phương vững chắc để ông yên tâm đảm nhiệm các trọng trách mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó. Phu nhân Đặng Bích Hà lúc sinh thời. Bà ghi sổ cảm tưởng sau khi xem triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Đại tá Trần Hồng Vừa là vợ chồng, vừa là bạn tri kỷ, tâm giao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà là tấm gương về việc cùng nhau vun đắp tổ ấm gia đình riêng, lấy đó làm điểm tựa chắc chắn, vững vàng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ vẻ vang mà Tổ quốc, nhân dân giao phó. Hai ông bà có 4 người con: Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên, Võ Hồng Nam. Phu nhân Đặng Bích Hà được nhận xét là người có tính cách bộc trực, thẳng thắn. Đại tướng và Phu nhân cùng xuất thân từ mảnh đất miền Trung nên có một sự đồng điệu trong tính cách.