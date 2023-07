Phụ huynh xếp hàng cả đêm ngửi mùi chuột chết, ngất xỉu tại chỗ: Lỗi ở ai?

Ba là khi phụ huynh đã lựa chọn xếp hàng xuyên đêm chờ đến lượt sớm, nhà trường nên có ứng xử phù hợp, nhân văn nhưng công bằng. Trường cần chủ động kiểm soát việc phát số thứ tự thay vì để phụ huynh tự ý chi chép danh sách.

Song, lý tưởng nhất là nhà trường truyền thông kịp thời cho phụ huynh, thuyết phục và giúp họ yên tâm rằng, việc đi từ 7h tối hôm trước để chờ tới 7h sáng hôm sau nhận số thứ tự của trường là không cần thiết.

Tuy nhiên, ông Trần Mạnh Tùng khẳng định, ngay cả khi các trường làm tốt công tác tuyển sinh theo những gợi ý nêu trên thì cảnh tượng xếp hàng xuyên đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 sẽ còn tiếp diễn bởi nguyên nhân sâu xa của câu chuyện nằm ở quản lý nhà nước về giáo dục.

"Chuyện thiếu trường học ai cũng nhìn thấy. Trước khi giải quyết được việc này, cơ quan quản lý cần ban hành thêm những quy định, hướng dẫn chi tiết nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Cơ quan quản lý cũng nên phân bổ chỉ tiêu hợp lý hơn cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tạo điều kiện cho họ tuyển sinh phù hợp với khả năng đáp ứng, giảm tải cho hệ thống công lập", ông Trần Mạnh Tùng nêu ý kiến.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, thành phố có khoảng 155.600 học sinh vào lớp 1 (SN 2017), tăng khoảng 11.600 so với lứa tuổi SN 2016. Số học sinh vào lớp 6 (SN 2012) là 188.400, tăng khoảng 38.000 so với lứa tuổi SN 2011. Như vậy, 4 năm tới, số học sinh vào lớp 10 của Hà Nội tăng hơn 66.000 so với hiện tại.

Năm 2023, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh lớp 9 (SN 2008). Chỉ tiêu học công lập xấp xỉ 72.000, chiếm 55,7%. Khoảng 57.000 học sinh không có chỗ học công lập.

4 năm tới, nếu Hà Nội không mở rộng được "số ghế" trường công, số học sinh bị đẩy ra ngoài hệ thống trường THPT công lập sẽ lên hơn 100.000 người.