Phụ huynh TP.HCM kéo đến Apax Leaders đòi lại 2,2 tỷ đồng học phí

Nhiều phụ huynh kéo đến cơ sở Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) để đòi hoàn phí. Ảnh: Thái An.



Chiều 10/2, hơn 10 phụ huynh có con học tại các cơ sở TP.HCM của Apax Leaders kéo đến cơ sở Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận) để yêu cầu xử lý khiếu nại và hoàn trả học phí. Các phụ huynh nói với Zing rằng cơ sở con họ theo học đã đóng cửa từ lâu, hội sở của Apax Leaders ở Trần Đình Xu (quận 1) cũng không có người xử lý khiếu nại nên họ đành phải tìm đến cơ sở Phan Xích Long - cơ sở hiếm hoi còn mở cửa.

Các phụ huynh kéo đến từ 14h nhưng không gặp được ban quản lý hay giám đốc phụ trách. Nhiều phụ huynh bức xúc, gây sức ép buộc nhân viên ở cơ sở Phan Xích Long phải liên hệ với ban quản lý để làm việc. Nhân viên này nói rằng cô đã gọi điện nhưng ban quản lý không nghe máy.

Biên bản làm việc của nhân viên cơ sở Phan Xích Long với phụ huynh. Ảnh: Thái An.



Sau đó, một phụ huynh tên là V.T. quyết định liên hệ với Công an phường 2, quận Phú Nhuận, và đề nghị công an đến giải quyết. Đại diện Công an phường 2 là ông Phạm Anh Khoa đã có mặt tại cơ sở và trao đổi với các phụ huynh. Ông Khoa yêu cầu nhân viên cơ sở Phan Xích Long gọi lại cho ban quản lý nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Đến gần 17h cùng ngày, ông V.T. liên hệ được với ông Nguyễn Thanh Xuân - đại diện của Apax Leaders. Qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Xuân cam kết sẽ mở cuộc họp với các phụ huynh vào 14h ngày 27/2 sắp tới. Nhân viên cơ sở Phan Xích Long đã làm biên bản và đại diện ký xác nhận thông tin này.

Apax Leaders nợ phụ huynh khoảng 2,2 tỷ đồng học phí