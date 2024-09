Phụ huynh lái ô tô vào trường, cán học sinh tử vong: Bảo vệ không kịp ngăn

Liên quan vụ một phụ huynh tại Đắk Lắk lái ô tô đưa con vào sân trường, không may cán tử vong một học sinh, phía nhà trường cho biết thời điểm đó bảo vệ đi bơm nước nên không kịp ngăn xe vào trường. Chiều 16/9, ông Lưu Đức Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk, Đắk Lắk), cho biết giáo viên của trường đang phụ giúp gia đình lo mai táng cho học sinh lớp 2 tử vong sáng cùng ngày, do bị ô tô của một phụ huynh tông trúng. Theo ông Dũng, khoảng 6h40 cùng ngày, một nam phụ huynh (32 tuổi) đã lái ô tô bán tải vào trong sân trường để đưa con vào lớp, do trời đang có mưa. Thời điểm này, bảo vệ vừa ra phía sau khu tập thể nhà trường để bơm nước nên không kịp ngăn phụ huynh nói trên. Hiện trường vụ tai nạn ô tô trong sân trường (Ảnh: Uy Nguyễn). Cùng lúc, có 3 học sinh lớp 2 đang di chuyển vào trường và cùng đội chung chiếc ô. "Do bất cẩn khi lùi xe nên phụ huynh nói trên đã cán tử vong tại chỗ một học sinh, khiến 2 em còn lại ngã, xây xước nhẹ và hoảng sợ. Sự việc xảy ra quá nhanh khi bảo vệ vừa rời đi khoảng 2 phút", ông Dũng trao đổi. Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, theo quy định, ô tô không được đi vào sân trường để đưa đón học sinh dù trời mưa hay trời nắng. "Qua nắm bắt, vị phụ huynh này mới lấy bằng lái được 3 tháng và khi xảy ra vụ việc, cả 3 học sinh đều bị chiếc ô che khuất tầm nhìn", ông Dũng nói thêm. Như Dân trí đưa tin, sáng 16/9, do trời có mưa nên một phụ huynh nam đã lái ô tô bán tải chở con mình vào trong sân Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Khi lùi xe, người này đã vô tình cán trúng một học sinh nữ (7 tuổi, học lớp 2) khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm để làm rõ vụ việc. Nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Học sinh tử nạn có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức, đoàn thể tại huyện Krông Búk đang kêu gọi để hỗ trợ gia đình lo mai táng.