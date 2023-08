Phụ huynh kể việc phát hiện nhóm 'Bông hồng đen' tự ý lấy mẫu máu nhiều học sinh

Theo đó, chị và một nhóm phụ huynh đã âm thầm theo các con đến điểm lấy mẫu máu ở số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu (tổ dân phố Đoàn Kết, phường Hải Sơn, Đồ Sơn) và rất may mắn ngăn chặn kịp thời. Lúc này, tại địa điểm lấy mẫu có 8 cháu. Trong đó, 4 cháu vừa lấy mẫu xong đang chờ lấy tiền, 4 cháu đang chờ lấy mẫu.

Sự việc trên cũng được chị và nhóm phụ huynh báo cáo đến chính quyền địa phương và cơ quan công an. Khi thấy công an đến, những cháu đã lấy mẫu máu và những cháu đang chờ do sợ nên định bỏ về.

Một người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, ngôi nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu được nhóm thuê từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, các thành viên của nhóm không tới đây thường xuyên.

Từ nhiều tháng nay, người dân sống xung quanh thấy có việc một số cháu trong độ tuổi học sinh dựng xe ở vỉa hè, sát bờ tường rồi đi vào trong căn nhà này. Sau đó, bên trong hoạt động như thế nào thì người dân không nắm được.