Phụ huynh chở con vi phạm luật giao thông sẽ để lại hệ lụy lâu dài

Nếu chỉ là những lỗi hiếm gặp, phụ huynh có thể ngụy biện rằng do vội vàng không để ý, hay lâu ngày quên luật. Thế nhưng những lỗi cha mẹ rất thường xuyên mắc phải trước mặt con như những hành vi trên thì rất khó để biện minh cho hành vi của mình được.

Em Nguyễn Thị Tuyết, học sinh trường THCS Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Em thường xuyên thấy người lớn đi sai luật, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Đặc biệt là khi đến trường đưa đón các bạn, nhiều phụ huynh chẳng hề đội mũ cho các bạn, thậm chí cứ đi ngược chiều, vượt đèn đỏ trước mặt CSGT. Nhiều bạn còn nói với em, việc không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều hay vi phạm luật trên đường là chuyện bình thường”.

Theo ông Bùi Trọng Thắng (Cầu Giấy, Hà Nội), đối với trẻ nhỏ, việc tiếp thu và bắt chước thực hiện hành vi của người lớn là vô cùng nhanh chóng. Về lâu về dài, sự tương tác đó lặp đi lặp lại, thì sẽ ăn sâu vào ý thức của trẻ, các bước xử lý đối với các tính huống thực tế cũng nhanh hơn, tạo nên tính cách của chúng sau này. Có thể nói rằng con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ.

"Hiện nay, tại trường học của các con tôi kiến thức về an toàn giao thông đã được đưa vào giảng dạy thường xuyên trong nhà trường, nhiều khi chúng tôi còn được yêu cầu ký cam kết nhưng hiệu quả đôi lúc không đủ bù đắp cho suy nghĩ lệch lạc của trẻ em khi chứng kiến phụ huynh vi phạm giao thông. Nhiều khi tôi đưa đón con trong lúc dừng đèn đỏ, con tôi hồn nhiên nói, cần gì phải dừng chờ đèn đỏ, bố em mẹ các bạn vẫn vượt qua có sao đâu. Nhà trường có dày công bao nhiêu cũng không thể xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh nếu gia đình, phụ huynh cứ "vô tình phá" như hiện nay", ông Bùi Trọng Thắng chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Thượng tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT (C08 - Bộ Công an) cho biết, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông có thể dẫn tới những hậu quả đau lòng. Theo thống kê, hàng năm, tại Việt Nam, trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông là rất lớn, trong đó nguyên nhân xuất phát đều từ những hành vi vi phạm luật giao thông. Ngày nay, việc giáo dục con cái tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông không chỉ để hướng các con trở thành những công dân tốt, mà hơn hết còn là để đảm bảo an toàn cho trẻ.