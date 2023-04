Phụ huynh chất vấn Shark Thủy: 'Tòa án lương tâm của các anh đâu?'

Giữa cuộc họp, không khí diễn ra khá căng thẳng và phụ huynh phải tạo áp lực phía Apax Leaders mới cho phóng viên báo chí vào dự.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, khoảng 15h, cuộc họp buộc phải tạm dừng do bên khách sạn thông báo ngưng không cho tổ chức họp do không đảm bảo được an ninh trật tự.

Hàng loạt phụ huynh phản ứng gay gắt chất vấn ban lãnh đạo Apax. Phụ huynh vây quanh ông Thủy và ông Tuấn Anh để chất vấn và yêu cầu ký cam kết trả tiền học phí.

Phụ huynh vay quanh Shark Thủy chất vấn về việc hoàn học phí (Ảnh: Hoàng Chung).

Đến 15h40, nhiều phụ huynh đã rời cuộc họp vì cho rằng "không giải quyết được vấn đề gì".

Cuộc họp đợt 2 được dự kiến diễn ra vào lúc 16h30 nhưng phía Apax Leaders thông báo qua màn hình dưới sảnh hội trường khách sạn sẽ hủy họp.

Phụ huynh dự phiên họp 2 chất vấn ông Nguyễn Anh Tuấn dưới sảnh khách sạn vì không thể dự họp do hủy đột ngột (Ảnh: Hoàng Chung).

Phụ huynh vây kín sảnh họp (Ảnh: Hoàng Chung).

Phụ huynh tham dự đợt 2 cũng không được phép tiến vào khuôn viên sự kiện bên trong. Nhiều phụ huynh bức xúc do mất thời gian dài đến họp nhưng không thể dự.