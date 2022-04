'Phốt' vừa lắng, Lương Mỹ Kỳ tung dự đoán Hoa hậu Hoàn vũ VN 2022

Người đẹp cho thấy thái độ thiếu tiếp thu sau khi bị góp ý, chê bai màn trình diễn "làm lố" tại một show diễn thời trang vào tháng 3/2022.

Trước làn sóng đòi truất ngôi Á hậu 1 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020, Lương Mỹ Kỳ có bài đăng xin lỗi, cho biết tưởng phát ngôn sốc sẽ... dễ bán hàng online.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip khiến cõi mạng nổi sóng của Lương Mỹ Kỳ.

Hạ Lan

Theo Vietnamnet