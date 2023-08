Phớt lờ lệnh đình chỉ hoạt động, quán karaoke ở Quảng Nam vẫn mở cửa đón khách

Cụ thể, ngày 11/11/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc đình chỉ hoạt động đối với công trình nhà hàng Sen (đường Trần Phú, TP Tam Kỳ) thuộc Công ty TNHH An Yên Phát do bà Lê Thị Hồng Trinh làm giám đốc. Tuy nhiên, ngày 14/3/2023, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng Sen vẫn mở cửa đón khách và tổ chức các hoạt động kinh doanh.

Với vi phạm trên, Công ty TNHH An Yên Phát bị xử phạt 80 triệu đồng.

THANH BA