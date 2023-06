Phớt lờ biển cảnh báo, cô gái suýt mất mạng khi tiếp cận bò rừng

Vào tuần trước, lực lượng chức năng tại Vườn Quốc gia Yellowstone đã buộc phải an tử một con bò rừng bison mới sinh, vì một du khách đã cố tình chạm vào con vật.

Cụ thể, một khách du lịch đã cố gắng giúp con bò rừng bison non đứng dậy sau khi nó bị ngã. Tuy nhiên, sự can thiệp này đã làm cho con non có mùi lạ khiến nó bị chính bò mẹ và cả đàn xa lánh.

Bất chấp nhiều nỗ lực của các nhân viên kiểm lâm để giúp con non có thể quay trở lại đàn, nó vẫn bị cả đàn xua đuổi. Lực lượng kiểm lâm cuối cùng quyết định an tử cho bê non vì biết nó không thể tiếp tục tồn tại được lâu.

Biển cảnh báo du khách không tiếp cận động vật hoang dã và bò rừng bison tại Vườn quốc gia Yellowstone (Ảnh: 9gag).

Theo thống kê, ít nhất 6 người đã bị bò rừng bison húc khi đến thăm Vườn Quốc gia Yellowstone trong năm 2022, chủ yếu vì họ cố tình tiếp cận những con bò rừng.