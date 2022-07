'Phòng tuyến 3 lớp' chặn ma tuý ở xứ Thanh

Đường dây ma tuý "khủng" khác cũng vừa bị CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá triệt phá, đó là đường dây do Nguyễn Hồng Khánh (Khánh đam), trú ở Bỉm Sơn, Thanh Hoá cầm đầu. Trong đường dây này, cơ quan Công an bắt giữ "trọn gói" 7 đối tượng, làm rõ từ đầu năm 2022 đến nay, các đối tượng đã đã mua bán, vận chuyển ma tuý với tổng số lượng gần 40kg với số tiền giao dịch lên đến hơn 22 tỷ đồng.

Trong đường dây của Khánh thì Hưng "choắt" được tin tưởng và có vai trò chủ chốt nhất. Hưng được giao nhiệm vụ cai quản đàn em, cùng với Khánh cân hàng, đóng hàng và giao dịch với khách. Phạm Văn Quang, SN 1990, trú ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn - là lái xe taxi gia đình được Khánh giao nhiệm vụ vận chuyển và giao hàng cho khách lẻ.

Phát hiện đường dây tội phạm do Khánh cầm đầu, suốt hơn 2 tháng ròng, CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, lập án đấu tranh. Xác định đối tượng có súng nên Ban chuyên án tính toán phải thu được khẩu súng này. Cơ hội đến khi Khánh giao cho đàn em là Lê Văn Thành (“Thành trình”), 34 tuổi, ở phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa giữ. Do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở huyện Hà Trung nên Thành gọi "đàn em" mang theo súng quân dụng và kiếm đến để giải quyết. Lập tức, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ Thành và các đàn em, thu khẩu súng quân dụng.

Tiếp đó, nhận được tin ngày 15/4, Khánh và Hưng sẽ đi giao mẻ "hàng" lớn, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Cục Hải quan Thanh Hóa và Công an thị xã Bỉm Sơn đồng loạt triển khai lực lượng, bắt quả tang 5 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ gồm Nguyễn Hồng Khánh, Lý Đình Hưng, Lương Xuân Đức, Bùi Anh Long, Phạm Văn Quang. Tại chỗ, Công an đã thu giữ 15,5kg ma túy tổng hợp (dạng kẹo). Khám xét nơi ở và nơi thuê của Nguyễn Hồng Khánh, Công an đã thu giữ 5,3kg ma túy tổng hợp (dạng kẹo), 1 túi ketamin, 109 viên đạn và nhiều tang vật khác liên quan. Tổng số ma tuý thu của Khánh và đồng bọn là 20,8kg.

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an đã bắt Phạm Thái Phước và Lê Nhật Hoàng ở một khách sạn tại TP Đà Nẵng, thu giữ ma tuý và nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng đã đã mua bán, vận chuyển ma tuý với tổng số lượng gần 40kg, số tiền giao dịch lên đến hơn 22 tỷ đồng.

Cùng trong tháng 5/2022, CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Thanh Hoá đã phá chuyên án, bắt 3 đối tượng Đỗ Minh Tú, SN 1972, trú tại huyện Triệu Sơn; Vi Văn Thông, SN 2000, trú tại ả Quang Chiểu, Mường Lát và Lương Ngọc Thành, SN 2000, trú tại huyện Mường Lát, thu giữ 1 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp; chuyên án bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thủy, trú tại Thường Tín, Hà Nội, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp loại Methamphetaminne...