Phòng khám có dấu hiệu 'vẽ bệnh, moi tiền' khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

Sau đó, bệnh nhân O. chỉ chuyển khoản được 9.000.000 đồng, nên bị giữ lại tại phòng khám và bắt phải trả đủ tiền. Ngay sau khi tiếp xúc và ghi nhận những lời kêu cứu của người bệnh, Thanh tra Sở Y tế đã hướng dẫn chuyển ngay các bệnh nhân đến Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe đảm bảo an toàn tính mệnh cho người bệnh.

Hiện Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm việc với người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Y học Sài Gòn và những người liên quan.Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế ghi nhận phòng khám có dấu hiệu giữ người bệnh, “vẽ bệnh, moi tiền” như người bệnh phản ánh. Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở do không đảm bảo các điều kiện về nhân sự hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và điều kiện an toàn người bệnh sau khi được can thiệp thủ thuật khám bệnh, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế hiện tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm.

Sở Y tế kêu gọi người dân khi phát hiện các cơ sở y tế có dấu hiệu giữ người bệnh, “vẽ bệnh, moi tiền” hoặc nghi ngờ hoạt động không phép, không chứng chỉ hành nghề,… hãy gọi ngay số điện thoại 0989.40.1155 hoặc qua app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế kịp thời nắm bắt thông tin, kiểm tra đột xuất và có biện pháp xử lý nghiêm minh.