Phong độ giảm, Chi Pu bật khóc vì xếp hạng thấp tại 'Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023'

Trong vòng công diễn 3 tạiTỷ Tỷ Đạp Gió 2023, đội Chi Pu chỉ xếp hạng 5 trên tổng số 6 đội. Vòng này, Chi Pu và đồng đội trình diễn ca khúc Muốn đi biển của Phùng Đề Mạc với phần lời vui nhộn, được nhiều người Trung Quốc biết đến.

Sau khi tập 5 phát sóng trưa 10/6, nhiều khán giả đánh giá phong độ của Chi Pu giảm so với trước đó. Thậm chí, có người cho rằng phần trình diễn của cô ''thiếu lửa''. So với vòng công diễn 1 và 2, vòng này tiết mục của đội Chi Pu chỉ ở mức an toàn, chưa có nhiều điểm nhấn.