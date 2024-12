Phong cách ''nữ tổng tài'' gây sốt của Chae Soo Bin trong ''Khi điẹn thoại đổ chuông''

Vai diễn của Chae Soo Bin trong bộ phim "When the Phone Rings" thu hút đông đảo người xem không chỉ bởi diễn xuất ấn tượng mà còn nhờ gu thời trang tinh tế. Chae Soo Bin là nữ diễn viên tài năng xứ Hàn, cô khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí qua những vai diễn đa dạng và ấn tượng. Màn xuất hiện trong phim truyền hình When the Phone Rings không chỉ giúp Soo Bin gây ấn tượng bởi nét diễn xuất mà còn khiến khán giả mê mẩn bởi gu thời trang tinh tế. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân. Chae Soo Bin vào vai Hong Hui Ju, một người phụ nữ bị mất giọng nói do tai nạn từ nhỏ và làm nghề phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Cô nàng thường ghi điểm bởi những bộ công sở thanh lịch, sang trọng, trở thành cảm hứng mặc đẹp cho chị em. Chae Soo Bin trong “When the Phone Rings” chinh phục bởi phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng đúng chất ''nữ tổng tài'', là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính cổ điển và hiện đại. Cô nàng phối những chiếc áo vest, áo sơ mi hay áo vải tweed theo phong cách tối giản nhưng sành mốt. Những bộ cánh của Chae Soo Bin trong phim đều khá đơn giản và mang tính ứng dụng cao, thể hiện sự tinh tế trong cách phối đồ. Việc sử dụng trang phục đơn sắc, tối giản cũng góp phần thể hiện phong cách chuyên nghiệp cho mỗi bộ outfit. Điểm đặc biệt trong phong cách thời trang của Chae Soo Bin khi vào vai nữ phiên dịch viên ký hiệu là cách cô kết hợp các màu sắc một cách rất tinh tế và khéo léo. Cô nàng ưu tiên diện những gam màu trung tính hoặc đơn sắc như trắng, đen, mang lại sự thanh thoát, nhẹ nhàng và rất dễ kết hợp với các phụ kiện khác. Không giống như những màu sắc rực rỡ có thể làm phân tán sự chú ý, gam màu trung tính giúp trang phục của nhân vật mà Chae Soo Bin hóa thân trở nên nổi bật theo cách rất tự nhiên, cuốn hút. Những chiếc đầm trắng và đen là trang phục thường xuyên bắt gặp nhất của Chae Son Bin, mang đến sự tối giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và hợp thời. Các thiết kế váy dài, phối ren giúp ''nâng tầm'' phong cách thanh lịch và sang trọng cho nữ diễn viên. Bên cạnh những bộ trang phục công sở và đời thường, trang phục dự tiệc của Chae Soo Bin trong phim không quá rực rỡ và cầu kỳ. Những thiết kế đơn giản như váy 2 dây, đầm không tay với màu sắc pastel mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, nhẹ nhàng cho cô nàng. Chiếc đầm suông đen nhẹ nhàng với phần cổ tròn thắt nơ tạo điểm nhấn giúp Chae Soo Bin trở nên duyên dáng, tạo cảm giác thanh thoát, tựa như tiểu thư đài các. Thu Vân