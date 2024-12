Phối đồ cùng bộ 3 trang sức cho mùa Giáng sinh thêm rạng rỡ

Điểm tô vẻ ngoài với những thiết kế trang sức mang hơi thở Giáng sinh, phái đẹp không chỉ thêm phần rạng rỡ mà còn len lỏi trong mình chút hương vị ngọt ngào, tươi vui của mùa lễ hội. Điểm nhấn tinh tế từ những bông tuyết lấp lánh Hình ảnh tuyết rơi trong đêm Giáng sinh luôn mang đến những khoảnh khắc và cảm xúc diệu kỳ. Lấy cảm hứng từ những bông tuyết tinh khôi ấy, PNJ mang đến thiết kế trang sức kim cương hiện đại, sang trọng để tô điểm cho diện mạo của nàng thêm rạng rỡ. Thiết kế được đính kim cương dáng tròn có độ to, nhỏ khác nhau, sắp đặt khéo léo, tinh xảo theo phong cách “look like big” (ghép nhiều viên đá với nhau), tạo thành một bông tuyết tỏa sáng lung linh. Dây cổ bông tuyết sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho trang phục mùa đông của bạn. Với áo len cao cổ, sợi dây cổ tinh xảo tạo nên điểm nhấn thu hút, làm bừng sáng cả set đồ. Khi phối cùng áo khoác dạ thanh lịch, thiết kế càng thêm nổi bật và sang trọng. Đặc biệt, khi kết hợp với những chiếc đầm dạ hội tông màu nhẹ nhàng như trắng ngần hay xanh pastel, món trang sức này không chỉ tô điểm cho vẻ đẹp tinh tế của người phụ nữ mà còn tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế cho trang phục mùa Giáng sinh của bạn. Dây cổ kim cương họa tiết bông tuyết giúp nàng tỏa nét đẹp trong sáng, tinh khôi. Ảnh: PNJ Điểm nhấn rực rỡ từ những ngôi sao lung linh Ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm Giáng sinh tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, mang theo niềm tin và hy vọng, gợi nhắc về sự gắn kết, thắt chặt tình thân, tạo nên bầu không khí ấm áp, sum vầy trong thời khắc đặc biệt. Vì thế, một món trang sức mang hình ảnh ngôi sao, đơn cử như mẫu bông tai ngôi sao kim cương của PNJ, không chỉ giúp nàng tô điểm cho diện mạo bừng sắc dịp cuối năm, mà còn khơi gợi và lan tỏa niềm vui đến những người thân yêu. Mẫu trang sức được chế tác theo dáng chữ U ôm sát vành tai một cách tinh tế cùng điểm nhấn ngôi sao năm cánh được đính kim cương tỉ mỉ, mang đến vẻ rực rỡ. Kiểu dáng nhỏ gọn cùng thiết kế hiện đại của bông tai phù hợp để nàng diện cùng những chiếc áo len oversize, hoặc áo cardigan kẻ sọc. Nếu tạo thêm kiểu tóc búi cao, các nàng đã hoàn thiện diện mạo đầy khí chất, đẹp dịu dàng nhưng không kém phần rạng rỡ để tận hưởng khoảnh khắc đêm Giáng sinh cùng những người thân yêu. Bông tai kiểu dáng ngôi sao giúp quý cô hòa vào không khí lễ hội với vẻ đẹp rực rỡ. Ảnh: PNJ Điểm nhấn trẻ trung từ những viên châu óng ánh Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những viên châu trong đêm Giáng sinh như thắp lên niềm hy vọng và lan tỏa niềm vui đến mọi người. Hình dáng tròn đầy của chúng gợi nhớ về về sự trọn vẹn và hài hòa trong cuộc sống. Từ xa xưa, người ta đã tin rằng những quả cầu này có khả năng xua đuổi điều xui rủi, mang đến may mắn và bình an. Chính vì thế, hình ảnh trái châu luôn xuất hiện trên cây thông Noel như một lời chúc phúc, một lời cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, hãy để những trái châu rực rỡ ấy xuất hiện trên món trang sức lộng lẫy từ PNJ, trở thành điểm nhấn đặc biệt tiếp nguồn năng lượng cho nàng trẻ trung, hạnh phúc. Thiết kế vòng tay được tạo tác từ chất liệu vàng cao cấp với những trái châu được móc máy tỉ mỉ theo công nghệ Ý, mang đến độ sáng bóng đồng đều. Đặc biệt hơn, trên bề mặt trái châu mang những họa tiết uốn lượn lấp lánh đẹp mắt, gợi nhắc về mùa Giáng sinh rộn ràng, tươi vui. Vòng tay với hoạ tiết trái châu sẽ phù hợp với những trang phục trẻ trung, năng động như váy ngắn, áo trễ vai dài tay hoặc những kiểu áo thun gân tay lỡ mang gam màu đậm chất Giáng sinh như đỏ, xanh lá, xám. Chị em cũng có thể phối thêm một chiếc nón len xinh xắn để hoàn thiện vẻ ngoài tự tin hòa mình vào đường phố trang hoàng đèn đóm lấp lánh, ghi lại những khoảnh khắc đáng giá cùng người thân yêu. Vòng tay họa tiết trái châu mang lại nét đẹp trẻ trung, năng động ngày đông. Ảnh: PNJ Những đường nét mềm mại của bông tuyết, ánh sáng lấp lánh từ ngôi sao và vẻ đẹp tròn đầy của những quả châu không chỉ tôn lên nét rạng ngời của phái đẹp mà còn đưa ta về với không khí ấm áp của mùa Giáng sinh - nơi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Xem thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm tại đây. Mai Linh Nguồn: PNJ