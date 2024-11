Phối áo blazer cho người thấp

Những bí quyết phối đồ với áo blazer dưới đây giúp bạn tự tin hơn, khoe được vẻ đẹp của bản thân và khéo léo “kéo dài” chiều cao. Áo blazer là một món đồ thời trang kinh điển, không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh lịch mà còn giúp nâng tầm phong cách của người mặc. Tuy nhiên, đối với những ai có chiều cao khiêm tốn, việc phối áo blazer sao cho phù hợp để tôn dáng và tạo cảm giác cao ráo đôi khi lại là một thử thách. Áo blazer là một món đồ thời trang cơ bản và cực kỳ linh hoạt trong tủ đồ của mỗi người. Chọn blazer vừa vặn, không quá rộng Áo blazer là món đồ có thể dễ dàng làm mất cân đối nếu bạn không chọn được kiểu dáng phù hợp. Đối với người thấp, một chiếc blazer quá rộng hoặc quá dài sẽ làm bạn trông lùn hơn. Hãy ưu tiên những chiếc blazer có form dáng vừa vặn, ôm gọn cơ thể. Áo blazer có vai và tay áo vừa vặn sẽ giúp tôn lên vóc dáng và không tạo cảm giác "lọt thỏm" trong trang phục. Bạn nên chọn blazer dáng suông hoặc ôm nhẹ theo cơ thể, có chiều dài không quá hông. Ngoài ra cũng cần tránh chọn các kiểu áo blazer dài quá đùi hoặc rộng quá khổ. Blazer ngắn (cropped) là lựa chọn tuyệt vời Blazer ngắn (cropped) là kiểu áo blazer có chiều dài ngắn hơn so với blazer truyền thống. Với người thấp, đây là một lựa chọn tuyệt vời vì chúng sẽ giúp bạn trông cao hơn, chân dài hơn. Khi kết hợp blazer ngắn với quần ống đứng hoặc váy midi, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa thanh thoát, vừa hiện đại. Blazer cropped có thể kết hợp với quần cạp cao hoặc chân váy ôm. Không nên chọn áo blazer dài che kín phần hông sẽ làm ngắn chân. Blazer cropped mang đến vẻ ngoài thanh thoát, hiện đại. Chọn màu sắc phù hợp Một nguyên tắc quan trọng khi phối đồ cho người thấp là chọn những màu sắc đơn giản, tối màu hoặc tông monochrome (màu sắc đồng nhất). Những tông màu như đen, navy, xám hay be sẽ giúp tạo cảm giác gọn gàng, không bị rối mắt và khiến bạn trông cao hơn. Việc mặc đồng bộ một màu từ đầu đến chân cũng là một bí quyết giúp thân hình bạn dài hơn và thanh thoát hơn. Sự lựa chọn lý tưởng là áo blazer màu đen, nâu, xám kết hợp cùng quần hoặc váy cùng tông màu.Tránh phối nhiều màu sắc rối mắt sẽ tạo cảm giác phân đoạn cơ thể. Tạo điểm nhấn với áo blazer có chi tiết đặc biệt Những chi tiết như đường xẻ, phần cổ áo cách điệu hay nút áo nổi bật có thể làm tăng sự thu hút và tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ chọn những chi tiết không quá phức tạp để tránh làm bạn trông "nặng nề" hơn. Một chiếc blazer với chi tiết nhỏ nhưng tinh tế như khuy áo kim loại hay viền cổ áo đơn giản sẽ giúp bạn nổi bật mà không làm giảm chiều cao. Gợi ý nên chọn áo blazer có đường xẻ nhẹ, chi tiết tay áo nổi bật nhưng không quá cầu kỳ. Kết hợp với quần cạp cao Áo blazer kết hợp với quần cạp cao là một trong những mẹo giúp bạn trông cao hơn ngay lập tức. Khi mặc quần cạp cao, bạn tạo ra một đường thẳng kéo dài từ eo đến chân, khiến dáng người bạn trông thanh thoát và dài hơn. Nếu bạn chọn blazer có chiều dài vừa phải, kết hợp cùng quần cạp cao, set đồ của bạn sẽ trở nên hoàn hảo. Quần jeans cạp cao hoặc quần tây cạp cao kết hợp với áo blazer ngắn hoặc vừa sẽ giúp bạn trở nên năng động hơn. Không nên chọn quần lưng thấp kết hợp với blazer dài, vì nó có thể làm ngắn chân bạn. Sử dụng phụ kiện tinh tế Mặc dù áo blazer đã rất nổi bật, nhưng những phụ kiện phù hợp có thể giúp bạn trông cao hơn và thanh thoát hơn. Những đôi giày cao gót đơn giản, giày mũi nhọn hoặc boots cao cổ sẽ giúp bạn kéo dài đôi chân và nâng chiều cao lên rõ rệt. Cùng với đó, việc đeo túi xách nhỏ xinh, không quá to cũng sẽ giúp tạo điểm nhấn cho trang phục mà không làm bạn trông "nặng nề". Tránh chọn những đôi giày bệt hoặc kiểu túi xách quá lớn, vướng víu. Chọn kiểu dáng tay áo phù hợp Nếu bạn thích một chiếc blazer tay dài, hãy chú ý đến độ dài của tay áo. Tay áo vừa vặn sẽ giúp bạn không bị “lọt thỏm” trong áo, tạo cảm giác thoải mái và không làm mất đi tỷ lệ cơ thể. Bạn cũng có thể thử áo blazer tay lỡ hoặc áo blazer có kiểu tay áo gấp đôi (roll-up sleeves), chúng sẽ giúp bạn trông năng động và cá tính mà vẫn giữ được sự thanh thoát. Không nên chọn những mẫu áo quá dài che phủ hết bàn tay, tạo cảm giác rườm rà. Khi phối đồ với áo blazer, bạn có thể phối áo thun hoặc sơ mi có màu sắc trung tính. Tạo phong cách với layer thông minh Khi phối đồ với áo blazer, bạn có thể kết hợp thêm một lớp trang phục bên trong như áo thun hoặc sơ mi có màu sắc trung tính. Tuy nhiên, cần tránh mặc quá nhiều lớp hoặc áo có quá nhiều chi tiết vì sẽ khiến bạn trông luộm thuộm. Một chiếc áo thun ôm body hoặc sơ mi mỏng nhẹ bên trong là sự lựa chọn hoàn hảo. Tránh mặc những chiếc áo quá dày hoặc nhiều lớp làm bạn trông "nặng nề". Theo VTC News