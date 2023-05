Phó Thủ tướng: Gói 120.000 tỷ đồng không phải để ‘giải cứu’ bất động sản

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày tại Quốc hội cho biết, dư nợ công đến 31/12/2021 là 3,6 triệu tỷ đồng tăng 2,72% so với năm 2020 và bằng 42,65% so với GDP.