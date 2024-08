Phó Giám đốc chi nhánh Xuyên Việt Oil 'ăn chặn' tiền hối lộ quan chức

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Chủ tịch doanh nghiệp này là Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil hết hạn, bị can Hạnh có hành vi tác động, đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương để được cấp lại.

Những người này gồm: Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng và Hoàng Anh Tuấn, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.