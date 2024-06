Phố cà phê đường tàu ở Hà Nội: Có người gác nhưng khách vẫn vào tấp nập

Vụ việc nữ du khách lao ra giữa đường ray khi tàu hỏa đang đến tại phố cà phê đường tàu Hà Nội tiếp tục dấy lên lo ngại về tính an toàn khi duy trì hoạt động du lịch tại khu phố này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Cao Thắng, Trưởng ban an ninh an toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết phía doanh nghiệp đã nhiều lần có văn bản đề nghị địa phương quản lý chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động phục vụ khách du lịch gây mất an toàn trên tuyến đường sắt quốc gia.