Phố cà phê đường tàu Hà Nội ngày vắng, tối đông như chưa hề có lệnh cấm

Hôm 24/3, Công an Hà Nội phối hợp với công an phường sở tại kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt tại phố cà phê đường tàu (đoạn từ phố Trần Phú tới Phùng Hưng).

Kể từ hôm đó, khu vực này vắng vẻ khác lạ. Nhiều cửa hàng đóng cửa, bàn ghế được xếp gọn gàng.

Một số quán mở cửa nhưng không có khách.