Phim Việt giành 2 giải tại Liên hoan phim Venice 2024

Tuần lễ Phê bình phim quốc tế là một phần song song của LHP quốc tế Venice. Chương trình này rất cạnh tranh và tuyển chọn 7 bộ phim đầu tay tham gia tranh giải.

Hạng mục này đã khởi động sự nghiệp của nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới như Kenneth Lonergan (nổi tiếng với You Can Count on Me, giành Oscar với Manchester by the Sea); Olivier Assayas (chồng cũ của minh tinh Trương Mạn Ngọc, nổi tiếng với các phim Irma Vep, Clean hay Personal Shopper); Mike Leigh (nhà làm phim huyền thoại người Anh).

Cách đây 10 năm, tại LHP Venice lần thứ 71, Việt Nam cũng có tác phẩm dự tranh hạng mục này là Đập cánh giữa không trung của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Mưa trên cánh bướm là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam, Singapore, Indonesia và Philippines. Phim có sự góp mặt của các diễn viên NSƯT Tú Oanh, Lê Vũ Long, Nguyễn Nam Linh, Bùi Thạc Phong…

Ngay sau Venice, Mưa trên cánh bướm tiếp tục tham dự LHP Toronto. Phim cũng tiếp tục tham dự LHP Busan diễn ra vào tháng 10, trong chương trình Cửa sổ châu Á (A Window on Asian Cinema).

Phim vừa được CJ CGV mua bản quyền để phát hành tại Việt Nam, thời gian ra rạp chưa được công bố. Trước đó, Công ty Barunson E&A của Hàn Quốc đã mua quyền phân phối toàn cầu cho bộ phim này trước thềm thị trường Cannes năm nay.