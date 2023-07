Phim truyền hình King The Land dần mất sức hút, khán giả nói gì?

Một số bình luận từ khán giả sau tập 11:

"Cá nhân tôi rất thất vọng với King The Land. Tôi đã thực sự mong đợi một cốt truyện đặc biệt vì họ đã công bố YoonA và Junho đóng vai chính từ năm ngoái, nhưng hóa ra nó chỉ giống phong cách cũ của 'Boys Over Flowers'... Cốt truyện quá phổ biến và dễ đoán... Đây là lý do tại sao tôi mất hứng thú với bộ phim này"

"Nó quá trẻ con và lỗi thời"