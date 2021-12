Phim tài liệu thảm kịch 39 người Việt chết ở Anh sẽ trình chiếu tại Mỹ

Phim tài liệu “One Year on the Essex Lorry Tragedy”

Phim tài liệu “One Year on the Essex Lorry Tragedy” về một năm sau thảm kịch 39 người Việt thiệt mạng trong xe tải tại Essex (Anh) do báo Việt Nam News (Thông tấn xã Việt Nam) thực hiện sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim thường niên ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Phim được các nhà báo đa phương tiện của báo Việt Nam News sản xuất vào năm 2020, sẽ được trình chiếu trên màn ảnh của Liên Hoan Phim Quốc tế Erie từ ngày 10-19/12 năm nay.

Đây là sự kiện phim diễn ra thường niên ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Năm nay Liên Hoan Phim sẽ giới thiệu với người xem khoảng 60 tác phẩm phim, phim tài liệu, MV ca nhạc và video hoạt họa.

Trước đó phim tài liệu “One Year on the Essex Lorry Tragedy” của Việt Nam đã được trình chiếu ở một loạt liên hoan phim các nước Ấn Độ, Bhutan và Singapore.