Phim hoạt hình mới của đạo diễn Miyazaki gây sốt khi ra mắt tại Nhật

Đạo diễn Hayao Miyazaki và tấm ápphích gây sốt về bộ phim "How Do You Live?" (Nguồn: Entertainment Weekly)

"How Do You Live?" (Tạm dịch: Bạn sống sao?) - bộ phim hoạt hình được mong chờ của nhà sản xuất phim hoạt hình từng đoạt giải Oscar Hayao Miyazaki đã ra rạp tại Nhật Bản ngày 14/7.

Đây là tác phẩm đầu tiên của đạo diễn tài ba này trong 10 năm qua và cũng có thể là sản phẩm sau cùng của đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch, tác giả và họa sỹ manga 82 tuổi này.