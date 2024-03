Phim giả tình thật: Lee Chae Min và Ryu Da In xác nhận hẹn hò

Không để người hâm mộ chờ đợi quá lâu, ngay trong ngày, Gold Medalist, công ty quản lý của Lee Chae Min lên tiếng xác nhận: “Lee Chae Min và Ryu Da In bắt đầu mối quan hệ với tư cách đồng nghiệp và hiện đang tìm hiểu nhau với những cảm xúc tích cực. Chúng tôi mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo và ủng hộ họ.” Phía công ty Ryu Da In cũng đưa ra thông báo tương tự.

Được biết, cả hai gặp nhau lần đầu tại phim trường tvN “Crash Course in Romance”. Cả Lee Chae Min và Ryu Da In đều là những ngôi sao đang lên trong làng giải trí Hàn Quốc.

Ryu Da In đang gây được sự chú ý với vai diễn Myung Ja Eun trong drama “Pyramid Game, còn Kim Chae Min được biết đến rộng rãi với vai trò MC "Music Bank" của KBS 2TV cùng với thành viên Hong Eun Chae (thành viên nhóm Le Seraphim). Ngoài ra, anh chàng còn xác nhận sẽ xuất hiện trong loạt phim Netflix "Hairaki" và dự kiến ​​​hợp tác với Noh Jeong-ui.

Ryu Da In. (Ảnh: TCNNV).