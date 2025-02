Phim của Trấn Thành bị đối thủ “truy đuổi” sát nút về doanh thu trong ngày

"Nếu sự đầu tư đó đi quá đà, nó có thể làm khán giả mất hứng thú đối với những phim khác, không đủ kinh phí, điều kiện để đầu tư nhiều về mặt quảng bá. Hoặc nếu quảng bá đi quá xa so với giá trị thực của bộ phim, nó sẽ làm khán giả mất lòng tin vào những bộ phim Việt sẽ ra mắt trong tương lai,” ông Hải nhận xét.

Việc những phim có chất lượng chưa ổn nhưng có doanh thu vượt bậc hoặc tốt hơn so với kỳ vọng cho thấy doanh thu không phụ thuộc 100% vào chất lượng phim. Quan sát phòng vé nhiều năm, đạo diễn-Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Trung Hải khẳng định yếu tố tạo “trend” (xu hướng, trào lưu) qua báo chí, đặc biệt là mạng xã hội có tác động mạnh mẽ lên doanh thu một tác phẩm. Tuy nhiên sự đầu tư quá mạnh cho quảng bá kiểu này cũng có thể tạo ra những mặt trái của vấn đề.

“Năm ngoái mình đi xem ‘Đào phở và piano’ vì bội thực các bài review (nhận xét phim) ‘Mai.’ Năm nay nhóm bạn của mình cũng thử đi xem ‘Nụ hôn bạc tỷ’ vì lý do tương tự. Phim còn nhiều hạn chế, nhưng cảm giác dễ chịu hơn so với đi xem phim Trấn Thành vì cả trong phim lẫn sau phim đều... ồn ào,” khán giả này cho biết.

Dàn diễn viên "Nụ hôn bạc tỷ" trong buổi ra mắt phim tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Bộ tứ báo thủ" và "Nụ hôn bạc tỷ" đều có mô típ cuộc tình tay ba nhưng không quá phức tạp về nội dung. Phim của Trấn Thành kể về mối quan hệ đang dần rạn nứt của đôi vợ chồng trẻ do hoa hậu Tiểu Vy và Quốc Anh vào vai, kẻ thứ ba do hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận. Song song với tuyến nhân vật trung tâm là nhóm 4 người thân của nữ chính, vừa là yếu tố thúc đẩy câu chuyện, song cũng bị nhận xét là nói nhiều, náo nhiệt quá mức và thừa thãi so với câu chuyện.

"Nụ hôn bạc tỷ" có câu chuyện đơn giản hơn, xoay quanh vai chính do hoa hậu Thiên Ân thủ vai, phải cặp với những chàng trai giàu có để trả nợ cho người chị gái nhẹ dạ cả tin. Phim cũng nhận về những nhận xét như nội dung khiên cưỡng, kém thực tế như cổ tích, song sự nhẹ nhàng, đơn giản cũng giúp phim được nhận xét tích cực hơn khi so sánh với đối thủ.

Hiện nay “Bộ tứ báo thủ” đã đạt 256,6 tỷ đồng, còn “Nụ hôn bạc tỷ” đã đạt 87,4 tỷ đồng sau khoảng 1 tuần công chiếu./.