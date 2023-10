Phim của đạo diễn gốc Việt được chiếu tại Liên hoan phim Tokyo

Đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "La Passion de Dodin Bouffant" tại Lễ Bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 ở Pháp, tối 27/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong buổi diễn thuyết tại Liên hoan phim Tokyo, đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đã chia sẻ về bộ phim "The Taste Of Things" (tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết "The Life and Passion of Dodin-Bouffant Gourmet" (1924), một tác phẩm lãng mạn với chủ đề ẩm thực đã giành Giải Đạo diễn Xuất sắc Nhất tại Liên hoan phim Cannes trong năm nay.