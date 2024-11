Philippines sơ tán hơn 24.000 người trước siêu bão Usagi

Chính quyền tại Philippines ngày 14/11 ra lệnh sơ tán tại các thành phố Đông Bắc trước khi siêu bão Usagi đổ bộ. Đây là cơn bão thứ 5 quét qua Philippines trong 1 tháng trở lại đây, trong khi một cơn bão nữa được dự báo sẽ đổ bộ ngay sau đó. Theo số liệu của Chính phủ Philippines, trên 24.000 người tại tỉnh Cagayan đã được sơ tán, gồm cả những người buộc phải sơ tán trước đó do các cơn bão trước gây ngập lụt. Cảnh ngập lụt sau bão tại tỉnh Quezon, Philippines, ngày 24/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN) Bão Usagi tại Phillipines gọi là bão Ofel, dự báo đổ bộ vào tỉnh Cagayan chiều 14/11, giờ địa phương. Theo ông Rueli Rapsing, người đứng đầu văn phòng cứu trợ thiên tai của tỉnh dự báo nước sông Cagayan sẽ dâng cao gây ngập do mưa lớn. Hiện khu vực miền Trung và Nam tỉnh Cagayan đang có mưa vừa đến to trong khi các khu vực khác của tỉnh có gió giật lên tới 100 km/h. Chính quyền đã chuẩn bị sẵn các nguồn cung thiết yếu như máy phát điện để phòng trường hợp mất điện và mất liên lạc do bão Usagi. Theo dự báo thời tiết, tiếp theo Usagi, Philippines tiếp tục đón bão Man-yi, trong đó miền Trung nước này sẽ bị ảnh hưởng trong ngày 16/11. Bộ Giao thông Philippines khuyến cáo người dân tại các tỉnh miền Trung không nên ra ngoài nếu không cần thiết. Trung bình mỗi năm có khoảng 20 cơn bão tràn qua Philippines mỗi năm, gây mưa lớn, gió mạnh và lở đất nguy hiểm. Hồi tháng 10, bão Trami và Kong-rey hoành hành tại đảo chính Luzon, làm 159 người thiệt mạng. Đến nay vẫn còn 22 người mất tích.