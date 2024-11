Philippines chao đảo khi 5 cơn bão lớn tấn công trong 3 tuần liên tiếp

Người dân Philippines cảm nhận được tác động thực sự của biến đổi khí hậu khi các cơn bão mạnh xảy ra thường xuyên hơn. Người dân mang đồ đạc đi sơ tán sau khi bão Toraji tấn công thành phố Ilagan, tỉnh Isabela, Philippines (Ảnh: AP). Usagi là cơn bão lớn thứ năm đổ bộ vào Philippines chỉ trong vòng 3 tuần và dự báo cơn bão thứ sáu đổ bộ vào cuối tuần này. Ít nhất 160 người đã thiệt mạng và 9 triệu người phải di dời. Người dân ở tỉnh Cagayan đã quen với các cơn bão, nhưng họ không ngờ tới sự tàn phá của bão Yinxing. Usagi càng khiến họ lo lắng hơn khi nó di chuyển theo cùng một quỹ đạo mà bão Yinxing đã đi qua và cũng là cơn bão cấp 4. "Đây là cơn bão thứ năm của chúng tôi trong 3 tuần. Chúng tôi không có thời gian để khắc phục hậu quả giữa các cơn bão đến liên tiếp", một người có tên là Diana Moraleda cho biết. Tháng trước, cơn bão Kong-rey và cơn bão Trami - cơn bão chết chóc nhất trong tất cả 5 cơn bão - cũng đã tàn phá tỉnh này. Philippines có thể hứng chịu 20 cơn bão mỗi năm. Biến đổi khí hậu do con người gây ra đã góp phần làm tăng tần suất xuất hiện của các cơn bão nhiệt đới dữ dội và có sức tàn phá lớn nhất (mặc dù tổng số cơn bão mỗi năm không thay đổi trên toàn cầu). Những trận bão khiến hàng trăm nghìn cư dân phải chịu ảnh hưởng, nhiều người trong số họ phải sơ tán. Các trường hợp tử vong và thương tích được ghi nhận do đuối nước, điện giật, lũ lụt, lở đất và các sự cố trên biển, cùng nhiều nguyên nhân khác. Nhà cửa và cơ sở hạ tầng của chính phủ như đường sá, sân bay và cảng biển, cũng như mùa màng và vật nuôi đều bị hư hại. Điện, nước và đường dây liên lạc bị cắt. Các nỗ lực cứu trợ tốn kém và học sinh phải tạm ngừng đến trường. Raffy Magno và gia đình anh đã mất gần như tất cả mọi thứ khi nước lũ tràn vào tầng hai ngôi nhà của họ tại thành phố Naga, vùng Bicol. "Đó là cú sốc trong cuộc đời chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã quá quen với bão, thậm chí là lũ lụt, nhưng chúng tôi không ngờ rằng mức độ thiệt hại của đợt bão này lại nghiêm trọng đến vậy", Magno chia sẻ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng thừa nhận rằng ông cảm thấy choáng ngợp trước những thách thức của thời tiết khắc nghiệt. Một đoạn clip đã lan truyền trên mạng về việc Tổng thống nói rằng "Tôi cảm thấy hơi bất lực" sau khi phát hiện ra rằng cứu trợ của chính phủ không thể vượt qua những xa lộ bị ngập lụt. "Chúng tôi hy vọng bão Man-yi sẽ không tệ như vậy. Đó là điều chúng tôi đang cầu nguyện", Magno nói. Man-yi được dự báo sẽ ảnh hưởng tới thủ đô Manila và nhiều khu vực khác của Philippines trong các ngày 17-18/11. Là một đảo quốc, Philippines là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước những tác động của biến đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu Cop29 đã diễn ra trong tuần này tại Azerbaijan, với mục đích kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp viện trợ dưới hình thức tài trợ thay vì cho vay để khắc phục thiệt hại do bão. Các cơn bão gây tổn thất lớn cho chính phủ, làm cạn kiệt ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh nghèo như Bicol. Chính phủ Philippines đã phải cung cấp viện trợ khẩn cấp cho người dân, với hơn 1,5 triệu gói thực phẩm được gửi đến Bicol sau cơn bão Trami, đồng thời tiếp tục ứng phó với các cơn bão Usagi và Man-yi. Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Philippines Rex Gatchalian cho biết, vấn đề không nằm ở tài chính, mà là sự mệt mỏi của con người trong công tác cứu trợ. Bà nhấn mạnh rằng, ngoài các hoạt động cứu trợ, chính phủ cần ban hành các chính sách để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Bà kêu gọi chính phủ Philippines dừng các dự án gây hại cho môi trường, như khai thác mỏ và đá, đầu tư vào nghiên cứu thích ứng với khí hậu và chuyển sang năng lượng tái tạo. Đồng thời, cần phải đảm bảo rằng những người làm việc trong ngành nhiên liệu hóa thạch sẽ có nghề nghiệp thay thế. Kim Tiến