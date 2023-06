Phía sau lời chào mời 'em cô đơn', 'tình một đêm' trên mạng

Ngay sau khi nhấp chuột vào đường link, tài khoản của Đ. bị hack và hàng loạt bạn bè nhận được tin nhắn vay tiền. Rất may là Đ. phát hiện kịp thời và thông báo cho mọi người biết để không bị lừa chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

M. kể: "Hôm đó trời lành lạnh, lại đi nhậu với đám bạn say, mình rảnh tay lên mạng nhấn bừa vào một lời quảng cáo đầy khiêu khích với giá chỉ 300 nghìn đồng/đêm. Mình đã liên hệ và chuyện gì đến cũng đến. Hôm sau mình tỉnh dậy thì cũng đã không thấy người đó. Những tưởng mọi chuyện êm xuôi, ngờ đâu 2 ngày sau, một tin nhắn lạ đòi tống tiền dọa báo cho gia đình mình biết kèm hình ảnh nóng của... đêm hôm đó".

Nhiều người cho rằng chỉ có cánh đàn ông mới "rảnh rỗi sinh nông nổi", nhưng "bình đẳng giới" không chừa một ai. Không khó để bắt gặp trên MXH những dòng trạng thái như thế này: "Em phi công trẻ 2k4 đang là sinh viên gặp khó khăn về tài chính, mong các chị giúp đỡ, hứa ngoan, vâng lời, đáp ứng nhu cầu. Khu vực Bình Thạnh, TP HCM".

Già có, trẻ có, đàn ông có mà phụ nữ cũng chắc chắn có. Có cung ắt có cầu. Một khi người dùng đã trót thường xuyên "thăm nom" các group khiêu dâm, thì nhờ một thuật toán thần kì, hàng loạt gợi ý về các trang, nhóm chứa những nội dung này kèm địa chỉ liên hệ, mã QR zalo rõ ràng sẽ tiếp cận chủ nhân.

Còn nếu người dùng trải nghiệm trên nền tảng Tiktok thì giao diện có lẽ là "sống động" hơn. Một clip ngắn khoảng 15 - 30 giây mô tả từng đường cong, từng chỗ "nhạy cảm" được phô bày một cách công khai kèm giá.

Lí do mà những người đã từng trót nhấp chuột vào đường link quảng cáo khiêu dâm trên thì vô hình vạn trạng. Người thì nghe nhiều nên muốn thử, người thì do tâm tính, cũng có người lại do nhu cầu… Và một thực tế là có không ít người đã bị lừa bởi hình thức "đơn giản" này.

Theo Luật gia Nguyễn Văn Nghĩa, Công ty Luật TNHH LSX, hành vi livestream núp bóng mại dâm, hay chào mời dù không bị xử lý về hành vi bán dâm nhưng có thể bị xử lý về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm; phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm trong trường hợp: dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB); ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh; sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị; phổ biến cho từ 10 người đến 20 người; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm trong trường hợp: có tổ chức; dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB); ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh; sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị; phổ biến cho từ 21 người đến 100 người; phổ biến cho người dưới 18 tuổi; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm.

Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm trong trường hợp: dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên; ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên; sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên; phổ biến cho 101 người trở lên.