Phía Ngọc Trinh mở lại tài khoản mạng xã hội, xóa clip đứng dang tay trên môtô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận thấy người mẫu Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng cùng với Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe môtô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Video đăng trên mạng xã hội hơn 5 triệu người theo dõi cũng bị đánh giá gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.