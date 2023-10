Phí Phương Anh lại dính nghi vấn đạo nhạc, lần này là hit của Red Velvet?

Trước đó, Phí Phương Anh và công ty quản lý nhiều lần bị tố đạo nhái. Lùm xùm nhất chính là việc xây dựng hình ảnh cho MiiNa giống Rosé và loạt MV bị bóc mượn hình ảnh từ phim ảnh Hàn Quốc. Ca khúc Buồn Không Thể Buông cũng từng bị đặt cạnh Sick Enough To Die vì sự tương đồng trong giai điệu. Do đó, cư dân mạng khá khắt khe với các sản phẩm âm nhạc từ Phí Phương Anh hay công ty của cô.



Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nhạc mới của Phí Phương Anh

Về nghi vấn Phí Phương Anh đạo nhạc Red Velvet, cư dân mạng chia ra thành nhiều luồng ý kiến. Nhiều bình luận cho rằng cả hai bài hát đều có sự tham khảo, dùng sample từ nhạc phim Tom and Jerry. Thế nhưng, ca khúc Rusian Roulette được đội ngũ sáng tạo của SM làm mới hoàn toàn nên dẫn chứng kể trên bị bác bỏ, Phí Phương Anh và ekip lại “ngựa quen đường cũ" tham khảo quá đà các sản phẩm âm nhạc Kpop. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng dù có đôi phần giống nhau nhưng rất khó để xác định là đạo nhạc, Bịt Mắt Bắt Anh vẫn có nhiều điểm khác biệt so với Rusian Roulette.