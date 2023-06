Phi Hùng không tái hợp với Lâm Khánh Chi dù nữ ca sĩ tuyên bố 'nối lại tình xưa'

Your browser does not support the video tag.

VIDEO: Chồng cũ Lâm Khánh Chi khẳng định giờ cả hai chỉ có thể là "tri kỷ" khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Chia sẻ thêm, Phi Hùng cho biết thời gian qua anh không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm. Tuy nhiên lần này, anh muốn trực tiếp giải đáp thắc mắc của mọi người.

Khi được hỏi về quãng thời gian làm chồng của Lâm Khánh Chi, cũng như cảm xúc khi thấy những bài viết buồn bã, tâm trạng của vợ cũ với mong muốn "gương vỡ lại lành", Phi Hùng cho biết đó là chuyện đã qua.

"Không trách ai được cả, khi mình vượt qua được chuyện đó, mình buông bỏ được rồi, mọi người sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Mình xem đó như chuyện mà ai cũng phải từng trải qua. Để tới khi mình nhắc lại thì mình sẽ thấy chuyện đó rất bình thường. Trước đây thì mình không phủ nhận điều đó, như bây giờ mình chỉ còn là tri kỷ thôi", chồng cũ Lâm Khánh Chi nói.



Hậu ly hôn, Phi Hùng và Lâm Khánh Chi cùng nhau nuôi nấng con trai.

Trong buổi livestream, Phi Hùng phủ nhận mọi tin đồn về việc có bạn gái mới nên bỏ Lâm Khánh Chi. Anh cũng sẵn sàng lên tiếng bênh vực vợ cũ trước những bình luận khiếm nhã của cư dân mạng.