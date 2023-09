Phì cười với phản ứng của nữ YouTuber khi thử viên kẹo chua nhất thế giới

Your browser does not support the video tag.

Phản ứng của nữ YouTuber khi ăn thử viên kẹo chua khiến dân mạng cười lăn.

"Đây được gọi là 'cái chết đen'. Đó là loại kẹo chua nhất trên thế giới. Cảnh báo! Không thích hợp cho bất cứ ai dưới 8 tuổi" - nữ YouTuber nhắc lại sau khi ăn kẹo.

"Cảm giác như có một con đường kim loại ở sau cổ họng tôi", cô mô tả khoảnh khắc "dựng tóc gáy" vừa xong.