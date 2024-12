Phi công Nga: Máy bay rơi ở Kazakhstan có thể do thiếu nhiên liệu

Phi công danh dự Nga Yuri Sytnik phân tích lý do chiếc máy bay Embraer 190 chở gần 70 người rơi ở Kazakhstan. Các chuyên gia trả lời phỏng vấn báo Nga Izvestia đã đưa ra giả thuyết về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay tại Kazakhstan ngày 25/12. Họ không loại trừ khả năng tai nạn của máy bay Embraer 190, hãng hàng không Azerbaijan Airlines, có thể do thiếu nhiên liệu. Hiện tại, cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành và nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác định. "Máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp và vượt qua biển Caspi mà không gặp trở ngại nào. Tuy nhiên, ở chặng bay cuối, khi máy bay hạ độ cao, có thể thấy cả hai động cơ đã ngừng hoạt động", phi công kỳ cựu của Nga, Yuri Sytnik, chia sẻ với Izvestia. Loại máy bay này hoạt động dựa trên 3 hệ thống thủy lực. Khi động cơ ngừng, các bơm không còn hoạt động, buộc hệ thống điều khiển chuyển sang kênh dự phòng sẽ gây ra những khó khăn nhất định, phi công nhận định. Hiện trường vụ rơi máy bay chở 67 người ở Aktau, Kazakhstan. (Ảnh: AP) "Trước tiên, cần kiểm tra lượng nhiên liệu đã được nạp vào máy bay và liệu nó có bị tiêu hao hết trong quá trình bay qua biển Caspi trên đường đến Aktau, Kazakhstan hay không", ông Sytnik đặt vấn đề. Ban đầu, chuyến bay dự kiến theo lộ trình ngắn từ Baku đến Grozny, nhưng do điều kiện thời tiết xấu, máy bay đã được chuyển hướng đầu tiên đến Makhachkala và sau đó đến Aktau, Kazakhstan. Dựa trên đoạn video, ông Sytnik nhận định rằng chiếc Embraer 190 đã không thể hạ cánh, chỉ còn cách đường băng khoảng 600 - 800 m. Việc cả hai động cơ đồng thời ngừng hoạt động có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm vấn đề về nhiên liệu, bộ lọc bị tắc hoặc những nguyên nhân khác. Giả thuyết máy bay va chạm với chim, một trong những khả năng được đề cập, khó có thể gây ra thảm họa này, theo các chuyên gia. Va chạm giữa máy bay và chim thường xảy ra ở độ cao thấp dưới 500 m. Tuy nhiên, nếu một đàn chim va vào máy bay ở độ cao hành trình, điều này cũng không dẫn đến việc rơi ngay lập tức. "Máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi vẫn đang ở độ cao hành trình, nghĩa là điều gì đó đã xảy ra ở độ cao lớn", Andrey Patrakov, nhà sáng lập dịch vụ an toàn bay và chứng nhận RunAvia, đồng thời là chuyên gia hàng không, chia sẻ với tờ Izvestia. Theo dữ liệu từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), khoảng 80% các vụ va chạm với chim thường được ghi nhận ở độ cao từ 100 – 500 m. Đôi khi, các đàn chim di cư có thể bay lên đến độ cao 3.000 m. "Tuy nhiên, độ cao hành trình của các máy bay thường ở mức khoảng 10.000 mét hoặc cao hơn. Trong một số trường hợp hiếm hoi, không thể loại trừ khả năng va chạm với chim ở độ cao như vậy, chẳng hạn như các đàn ngỗng di cư trên biển Caspi. Nhưng sau khi phát tín hiệu khẩn cấp, máy bay vẫn tiếp tục bay trong một thời gian dài và không rơi ngay lập tức", chuyên gia lập luận. Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) thông báo thảm kịch với chiếc Embraer 190 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines xảy ra vào lúc 9h30 giờ Moskva, tức 13h30 giờ Hà Nội, gần bờ biển phía đông của biển Caspi, khi máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Aktau ở Kazakhstan. Máy bay đã đáp đất và bốc cháy, ngọn lửa sau đó được dập tắt. Theo đại diện Rosaviatsia, ông Artem Korenyako, dữ liệu ban đầu cho thấy sau khi va chạm với chim và xảy ra tình huống khẩn cấp trên khoang, cơ trưởng đã quyết định chuyển hướng đến sân bay dự phòng. Nguồn từ các cơ quan khẩn cấp chia sẻ rằng lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Vụ việc đã được khởi tố hình sự theo điều khoản "Vi phạm quy tắc an toàn trong vận hành phương tiện giao thông, dẫn đến cái chết do bất cẩn của hai người trở lên". Trên máy bay có 62 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Theo thông tin của Izvestia đến nay, có 32 người sống sót. Thạch Anh(Nguồn: Izvestia)