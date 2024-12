Phe đối lập bất ngờ lệnh rút quân khỏi các thành phố của Syria

Các lực lượng vũ trang của phe đối lập sẽ được thay thế bằng các đơn vị cảnh sát và lực lượng an ninh nội bộ có liên quan tới nhóm Hayat Tahrir al-Sham. Lực lượng chống chính phủ ở Syria tại thị trấn Suran nằm giữa Aleppo và Hama hôm 3/12 (Ảnh: AFP). Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 10/12 cho hay, Bộ Chỉ huy lực lượng nổi dậy ở Syria đã ra lệnh cho các nhóm vũ trang của họ rút khỏi các thành phố ở Syria. Những lực lượng này sẽ được thay thế bằng các đơn vị cảnh sát và lực lượng an ninh nội bộ có liên quan tới nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Quyết định trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi phe nổi dậy gồm HTS và các đồng minh giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus và một loạt thành phố lớn của Syria sau chiến dịch tấn công chưa đầy hai tuần. Sau khi kiểm soát thủ đô Damascus, lực lượng đối lập chưa vội tiếp quản các cơ quan chính phủ, mà tiếp tục để Thủ tướng Syria Mohammed al-Jalali điều hành cho tới khi chính thức được bàn giao. Thủ tướng Jalali hôm 9/12 đã gặp gỡ thủ lĩnh HTS Abu Mohammed al-Jolani và khẳng định cam kết chuyển giao quyền lực. Điều này cho thấy HTS đã có một chiến lược bài bản để tiếp quản quyền lực một cách trật tự. Trả lời phỏng vấn Sky News hôm qua, thủ lĩnh HTS cũng trấn an dư luận, đặc biệt với cộng đồng quốc tế. Ông cam kết sẽ tái thiết Syria. "Không cần thiết phải sợ hãi. Đất nước đang hướng tới phát triển, tái thiết và ổn định. Người dân đã kiệt sức vì chiến tranh. Vì vậy, đất nước chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến khác và sẽ không tham gia vào một cuộc chiến nào khác", ông nói. Trong một diễn biến khác, lực lượng nổi dậy hôm qua đã chọn ông Mohammed al-Bashir, 41 tuổi, làm thủ tướng lâm thời lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp ở Syriaa cho tới tháng 3/2025. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jon Finer cho biết, Washington vẫn đang cân nhắc chính sách với lực lượng nổi dậy ở Syria và hiện chưa có sự thay đổi chính thức nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cho biết liệu Washington có thay đổi chính sách coi HTS là một "tổ chức khủng bố nước ngoài" hay không. Trong khi đó, Israel lo ngại lực lượng đối lập lên nắm quyền ở Syria có thể kéo theo mối đe dọa mới với Israel. Israel tiến hành các cuộc không kích nhắm vào mục tiêu quân sự trên khắp Syria và lần đầu tiên trong vòng 50 năm qua triển khai bộ binh vượt ra ngoài khu phi quân sự giữa Israel và Syria. Quân đội Israel cho hay họ đã thực hiện khoảng 480 cuộc tấn công trên khắp Syria trong hai ngày qua, đánh vào hầu hết các kho vũ khí chiến lược của nước này. Ngoại trưởng Gideon Sa'ar cho hay, Israel đang ném bom các cơ sở quân sự của Syria chứa kho vũ khí hóa học và tên lửa tầm xa để ngăn chúng "rơi vào tay thành phần cực đoan". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói hải quân nước này đã phá hủy hạm đội Syria chỉ trong một đêm.