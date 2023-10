Phát triển toàn diện để cải thiện vị thế xã hội của phụ nữ

Tuy nhiên, trên bình diện xã hội, chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế là vị thế xã hội của phụ nữ nói chung hiện vẫn còn thấp hơn so với nam giới trên nhiều phương diện.

Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019 thì tỷ lệ nữ giới ở nước ta nhỉnh hơn nam giới (khoảng 48,3 triệu người so với 47,8 triệu nam giới). Thế nhưng, vị thế thua thiệt của phụ nữ so với nam giới thể hiện rõ qua nhiều chỉ báo, như: Tỷ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn cao; số lượng phụ nữ và trẻ em gái thuộc diện nghèo vẫn nhiều hơn nam giới; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của lao động nữ luôn thấp hơn lao động nam; tỷ lệ lao động nữ chưa qua đào tạo cao hơn nam giới; trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động nữ vẫn thấp, và thấp hơn so với lao động nam…

Trong lĩnh vực kinh tế, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hiện chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng số doanh nghiệp cả nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đa số xuất phát từ hộ kinh doanh, với quy mô nhỏ và siêu nhỏ (chiếm 90,7%). Tính đến ngày 31/12/2020, theo số liệu từ Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư), trong tổng số 811.538 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước thì có 242.326 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Còn theo số liệu điều tra doanh nghiệp PCI năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 23,4%.

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Vào năm 2007, Nghị quyết số 11/NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa X đã chỉ ra: "Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ". Vì thế, Nghị quyết số 11-NQ/TW đề ra mục tiêu: "Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ".