Phát ngôn về từ thiện của Hà Anh Tuấn gây sốt trở lại

Chia sẻ của ca sĩ Hà Anh Tuấn về những hoạt động thiện nguyện nhận được lời tán dương từ khán giả. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ca sĩ ủng hộ một tỷ đồng, góp sức cùng tuổi trẻ cả nước hỗ trợ địa phương ảnh hưởng bởi bão lũ. Những ngày qua, vụ việc “check VAR” sao kê từ thiện cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 Yagi, khiến dư luận quan tâm. Nhiều trường hợp bị phát giác khai khống, cố tình làm màu để đánh bóng tên tuổi. Những trường hợp này chỉ là số ít nhưng phần nào đã để lại tác động xấu trong mắt cộng đồng. Trong đó, không ít người nổi tiếng vướng vào lùm xùm như cựu vận động viên Phạm Như Phương, ca sĩ Yến Tatoo, nhóm rapper Workaholic$… Có trường hợp đã lên tiếng thừa nhận “phông bạt”, phải lên tiếng xin lỗi như Việt Anh Pí Po - TikToker có 1,3 triệu lượt theo dõi. “Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người...” Giữa ồn ào “check VAR”, câu nói của ca sĩ Hà Anh Tuấn “viral” trở lại. Theo giọng ca 39 tuổi, anh thừa nhận từng mê tiền nhưng nếu có nhiều tiền sẽ ưu tiên việc cứu người. Sự giàu sang với anh không đến từ giá trị vật chất, mà trên hết là thái độ sống.

Điều quan trọng với Hà Anh Tuấn là những gì đóng góp cho cuộc sống "Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người... Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi. Hãy năng kiếm tiền, làm việc hết mình đi xong rồi cứu người. Quay trở lại thời chúng ta đọc truyện cổ tích, luôn luôn có người làm anh hùng, vậy hãy làm anh hùng đi. Đừng bao giờ nghĩ những thứ bạn kiếm được là do tài năng. Quên đi. Không có người mua thì bán cho ai, không có người mua thì bạn kiếm tiền kiểu gì? Bạn hưởng từ xã hội, bạn phải trả lại" - ca sĩ Hà Anh Tuấn từng chia sẻ. “Sinh ra từ đâu thì mong có cơ hội mà trả ơn từ đó” Là người nổi tiếng có trách nhiệm với cộng đồng, tư duy và cách nam ca sĩ hành động khiến khán giả cảm phục và quý trọng. Để ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục cuộc sống sau thiên tai, Hà Anh Tuấn hỗ trợ số tiền một tỷ đồng. Số tiền được anh gửi đến Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đất nước đi qua những ngày giông bão, ca sĩ gửi lời tri ân đến những người lính, công an, dân quân, thanh niên... lao vào lũ dữ, cứu trợ, cứu mạng, tận hiến đưa cả người sống và hương linh không may mắn về với gia đình chòm xóm. “Đó là những anh hùng thật sự và đúng nghĩa của những ngày cả đất nước oằn mình qua bão dữ. Nhìn những hình ảnh chia nhau vội nồi mì tôm, chân ngập nước mà mắt sáng, tâm vững chí bền, ta thấy mình nhỏ bé và biết ơn dường nào. Tất cả chúng ta chỉ là hậu phương. Những đóng góp chỉ là hạt sỏi mong dính vào để họ dựa lưng mà vững bước. Sinh ra từ đâu thì mong có cơ hội mà trả ơn từ đó. Để thanh thản mà sống hết chặng đường dưới ánh mặt trời” - ca sĩ trải lòng. Trước đây, nam ca sĩ gốc Ninh Bình tích cực đóng góp cho các công tác thiện nguyện. Thời điểm cả nước căng mình chống dịch COVID-19, anh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên hỗ trợ trang thiết bị, phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, 500 triệu đồng từ việc bán vé đêm nhạc để ủng hộ quỹ vắc-xin COVID-19. Năm 2020, anh ủng hộ 3 tỷ đồng để chương trình tìm kiếm người thân - Như chưa hề có cuộc chia ly - không bị dừng sóng. Theo Tiền Phong