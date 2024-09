Phát ngôn tranh cãi, nghi mâu thuẫn với Cường Seven, Tăng Phúc nói gì?

Tăng Phúc gây tranh cãi với những phát ngôn về Cường Seven sau tập 11 "Anh trai vượt ngàn chông gai''. Sau khi tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng,Tăng Phúc thu hút sự chú ý khi có những chia sẻ bức xúc về việc thành lập nhà mới và về đội trưởng Cường Seven. Điều này làm dấy lên nghi vấn mâu thuẫn giữa Tăng Phúc và đàn anh.

Tăng Phúc gây tranh cãi với những phát ngôn bức xúc về việc chia đội và Cường Seven. Trước ý kiến trái chiều của dư luận, nam ca sĩ đã lên tiếng, khẳng định cả hai không mâu thuẫn. Tăng Phúc chia sẻ: "Tôi không ghét gì anh Cường cả và rất bình thường với anh ấy từ trước đến giờ. Tôi không nói câu chuyện đó ra để các bạn nói gì anh ấy. Do các bạn nghĩ nhiều, toxic mới vậy thôi". Anh cũng lên tiếng xin lỗi Cường Seven vì phản ứng thái quá khiến người hâm mộ hiểu lầm đồng nghiệp: "Tôi chỉ đang kể lại cảm xúc lúc đó như một cách reaction. Nhưng có thể tôi làm các bạn hiểu sai. Và một phần tôi sai vì ngồi giải thích cho các bạn không muốn hiểu. Tôi sai vì công khai tin nhắn của bạn đang muốn góp ý mình. Em xin lỗi anh Cường Seven vì làm mọi người hiểu lầm anh”, Tăng Phúc nói. Dưới bài viết của Tăng Phúc, Cường Seven cũng xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương đàn em, khẳng định luôn yêu quý và tôn trọng nam ca sĩ. "Mong em đừng buồn và mặc dù anh em mình không có nhiều thời gian thân thiết nhưng anh rất quý và rất tôn trọng em. Ở vào tình huống như em, anh cũng sẽ quyết định như vậy. Rất mong mọi người yêu thương và hiểu cho anh em chúng tôi", Cường Seven nói. Cùng với đó, các anh tài khác như Tiến Luật, Thành Trung, Liên Bỉnh Phát, Quốc Thiên, Duy Khánh đã có những lời chia sẻ, động viên Tăng Phúc.

Cường Seven xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương đàn em, khẳng định luôn yêu quý và tôn trọng Tăng Phúc. Trước đó, Tăng Phúc gây tranh cãi khi chia sẻ cảm xúc ở thời điểm chọn đội trong tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai công chiếu. Anh cho biết ban đầu muốn vào đội Cường Seven. Tuy nhiên trong lượt chiêu mộ đầu tiên, Cường Seven không chọn Tăng Phúc mà chọn Thiên Minh, Bùi Công Nam và Liên Bỉnh Phát. Khi cả 3 nam nghệ sĩ này đều từ chối, Cường Seven mới ngỏ ý Tăng Phúc. Điều này khiến Tăng Phúc không hài lòng và quyết định từ chối. Giải thích về điều này, Tăng Phúc cho biết anh cảm thấy không có được ghi nhận khả năng từ đàn anh. Nam ca sĩ bức xúc nói: "Thực sự, tôi không cảm nhận được sự công nhận khả năng của tôi từ phía đội trưởng Cường Seven, trong khi từ đầu đến giờ tôi luôn làm tốt và khả năng nhảy nhót lẫn ca hát, tôi đều có. Nên khi anh Cường đẩy tôi qua nhà khác, tôi có chút giận. Và khi họ không mời được Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát thì họ mới mời tôi. Thực sự lúc đó tôi nói không ngay lập tức không suy nghĩ gì. Biết là Nhà Thiếu Nhi không phải nơi tôi thực sự muốn vào, nhưng tôi không cho phép mình đặt bản thân vào một đội chưa thực sự nhìn thấy khả năng của mình”. Nam ca sĩ tiếp tục bày tỏ thái độ không hài lòng về hành động của Cường Seven trong chương trình. “Tôi chỉ nói là hơi giận chứ không phải chê Cường. Tôi thích team Cường nên mới muốn về. Nhưng người ta không chọn thì tôi buồn đúng chưa? Vì hôm nay xem, tôi mới biết được trong quá trình chọn thành viên, các đội ở bên ngoài tính toán gì và muốn chọn ai. Tôi lúc này mới biết bản thân không phải lựa chọn top đầu của cả 2 đội. Nói thẳng luôn tôi cũng không nhận được lời xin lỗi nào từ Cường Seven sau khúc chiêu mộ đó. Với tôi, anh ấy cũng không cần xin lỗi nhưng nếu anh tinh tế thì đã làm rồi. Anh xin lỗi các anh lớn thì các bạn khen tinh tế. Còn tôi nói anh vậy, các bạn chửi tôi”, Tăng Phúc nói thêm. Những chia sẻ của Tăng Phúc gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người góp ý, khuyên Tăng Phúc nên bình tĩnh, giữ tâm trạng tích cực, lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng các anh tài khi cuộc thi đang đi đến chặng cuối. Theo Vtcnews