Phát ngôn gây dậy sóng của Trấn Thành tại sân Mỹ Đình

Concert "Anh trai say hi" tại sân Mỹ Đình tối 7/12 đón hàng chục nghìn khán giả tham dự. 30 anh trai đem đến những bản phối mới, MC Trấn Thành tuyên bố "đây là concert có nhiều người đến nhất".

Đêm nhạc Anh trai say hi ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) tối 7/12 mở màn bằng màn pháo hoa rực rỡ trước hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trong tiết trời Hà Nội chuyển lạnh, nhiều khán giả có mặt ở sân từ 5h sáng để đón chờ 30 anh trai và MC Trấn Thành

Sau tiết mục mở màn, MC Trấn Thành bước lên sân khấu khuấy động không khí, giới thiệu tên của từng anh trai và khiến cả sân vận động "bùng nổ" với phát ngôn: "Đây là concert có nhiều người đến nhất. Tính đến thời điểm này, Anh trai say hi là một trong những chương trình mang tính lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là chương trình có số lượng vé bán ra đông nhất từ xưa đến giờ". Chia sẻ này của nam MC tạo chủ đề bàn tán trên mạng xã hội ngay sau đó

Dàn nghệ sĩ trẻ chiêu đãi khán giả loạt tiết mục được làm mới như Don’t care với lời rap mới, You had me at hello phiên bản sôi động hơn… Đặc biệt, bài hát Làn ưu tiên và phần trình diễn đánh dấu màn “say hi” của nhóm nhạc MOPIUS với 4 mảnh ghép Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL, HURRYKNG trước khán giả tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình

Những ca khúc ballad như Thi sĩ, Kim phút kim giờ, Sóng vỗ vỡ bờ, Regret… cho đến những bài hát khiến fan “quẩy nhiệt” như Catch me if you can’t, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Ngạo nghễ, Tình đầu quá chén, Walk… đều được các anh trai trình diễn trước khán giả Thủ đô. Hầu hết người hâm mộ đều thuộc và hát theo những bài hát của chương trình

Hieuthuhai, Anh Tú, Orange, Erik và Jsol (từ trái sang) cùng với màn biến hình thành siêu nhân trong ca khúc Ngáo ngơ

Phần Dance battle với màn “đọ tài” vũ đạo giữa các anh trai Thái Ngân, Nicky, Hùng Huỳnh, Captain, Erik, Pháp Kiều là điểm nhấn của chương trình. Mạng xã hội rầm rộ khi ca khúc Pickleball gây tranh cãi của Đỗ Phú Quí vang lên trên sân Mỹ Đình. Kết quả, Captain chiến thắng game và sẽ nắm quyền Admin fanpage Anh trai say hi trong 24 giờ

So với hai đêm nhạc ở TPHCM trước đó, sân khấu tại Mỹ Đình hội tụ đủ 30 anh trai và số lượng khán giả đông đảo hơn nhiều

Dàn nghệ sĩ tương tác với người hâm mộ. Sát sân khấu là khu vực fanzone, nhiều fan phải đến sớm mới có vị trí đẹp để nắm tay thần tượng

Sau đêm diễn thứ nhất ở sân Mỹ Đình, có nhiều tranh cãi xuất hiện trên mạng xã hội. Một số người phản ánh về việc bị pháo hoa rơi trúng người, fan yêu cầu nhân viên hỗ trợ người bị ngất khu vực fanzone ngay trên sóng trực tiếp, trải nghiệm ăn uống ở hạng vé cao nhất... Thứ hai (9/12), concert thứ hai tại sân Mỹ Đình tiếp tục diễn ra Theo Tiền Phong