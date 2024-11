Phát hiện thi thể nghi là du khách mất tích khi chèo sup ở biển Phú Quý

Thi thể nam giới tấp vào bờ biển Phú Quý, đang giai đoạn phân hủy mạnh, được cho là của nam du khách mất tích trong vụ chèo sup cách đây 9 ngày Chiều ngày 3-11, thi thể nam giới được phát hiện ở khu vực bờ kè Lăng Cô, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, nghi là nam du khách chèo sup mất tích 9 ngày trước. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Nhiều người nghi ngờ đây là thi thể của anh C.H.M. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng) mất tích do sóng cuốn khi chèo Sup, hôm 26-10. Người dân tập trung tại khu vực kẻ Phú Quý phát hiện thi thể nghi của nam du khách Sau khi nghe thông tin, người thân của anh M. cũng đã đến nhận dạng. Tuy nhiên, do thi thể đang trong quá trình phân hủy nên để xác định chính xác thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 26-10, nhóm khách 6 người ra bãi biển thuộc xã Long Hải tắm và sử dụng 2 thuyền sup để chèo. Khi cách bờ khoảng 200 m, do sóng lớn đánh lật thuyền, cả 6 du khách rơi xuống biển. 3 người được cứu sống và 1 du khách tự bơi được vào bờ ngay trong đêm hôm qua. Đến sáng 27-10, nhờ mặc áo phao trước lúc xảy ra sự cố, thêm một nữ du khách trong vụ lật sup tại Phú Quý được cứu sống sau một đêm lênh đênh trên biển.