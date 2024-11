Phát hiện thi thể nam shipper sau 3 ngày mất liên lạc

Thi thể anh H.P.T. (Nam Đàn, Nghệ An) được phát hiện nổi trên sông Lam, trong tình trạng đang phân hủy. Ngày 18/11, thông tin từ đại diện UBND xã Long Xá (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), sáng cùng ngày, thi thể một người đàn ông được phát hiện nổi trên sông Lam đoạn qua địa bàn xã. Nạn nhân được xác định là anh H.P.T. (SN 2000, trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Thi thể anh H.P.T. được đưa lên bờ (Ảnh: Nam Hoàng). Thông tin ban đầu, anh T. mới xin vào làm người giao hàng (shipper) cho một công ty vận chuyển ở Nghệ An. Ngày 16/11, anh T. rời nhà đến công ty nhận hàng để giao cho khách. Tuy nhiên sau đó, gia đình mất liên lạc với anh T.. Người thân của anh này đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng 18/11, khi nhận được thông tin, người nhà anh T. đã có mặt, trục vớt thi thể nạn nhân. Phía gia đình từ chối khám nghiệm tử thi.