Phát hiện thi thể cô gái trong chung cư mini ở Hà Nội

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một cô gái 21 tuổi, thi thể được phát hiện trong một chung cư mini ở đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm). Sáng 21/10, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Đội Điều tra Tổng hợp, công an quận này đang thụ lý vụ việc một cô gái 21 tuổi (quê Nam Định) tử vong trong phòng trọ ở phường Mỹ Đình 1. Phòng trọ nơi phát hiện thi thể nữ nạn nhân (Ảnh: Lê Tú). Theo vị này, tối 20/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo tại một nhà trọ (dạng nhà chung cư mini) trên đường Đình Thôn, phát hiện thi thể một cô gái đã tử vong nhiều ngày trước đó. Sau khi nhận tin báo, Công an phường phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tới hiện trường khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người dân tập trung gần ngôi nhà phát hiện sự việc (Ảnh: Lê Tú). "Qua xác định ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Đội Điều tra Tổng hợp, công an quận Nam Từ Liêm đang thụ lý, làm rõ. Nạn nhân 21 tuổi, quê quán tại tỉnh Nam Định", vị đại diện Công an quận Nam Từ Liêm thông tin. Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh kèm thông tin về một cô gái tử vong trong phòng trọ. Theo thông tin bài viết, nạn nhân tử vong tại phòng trọ, đang trong quá trình phân hủy. Theo nhân chứng, cô gái được quản lý chung cư mini phát hiện tử vong tại phòng riêng, sau nhiều ngày không thể liên lạc. Nhà chức trách đang làm rõ vụ việc.