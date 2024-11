Phát hiện tàu có chữ nước ngoài trôi dạt gần đảo Lý Sơn

Chiếc tàu có 4 chữ nước ngoài cùng số hiệu 26056 trôi dạt vào vùng biển cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hơn 30 hải lý. Ngư dân Lý Sơn đã kéo tàu về đảo trình báo công an. Chiều 3/11, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Công an và Bộ đội Biên phòng đang phối hợp điều tra nguồn gốc tàu cá trôi dạt trên biển. Trước đó hai ngày, ông Nguyễn Mạnh (55 tuổi, huyện Lý Sơn) cùng 6 ngư dân đánh cá ở phía Đông đảo Lý Sơn đã phát hiện chiếc tàu trôi dạt. Tàu có chữ nước ngoài trôi dạt trên biển được ngư dân Lý Sơn phát hiện kéo về bờ (Ảnh: Nguyễn Mạnh). Qua kiểm tra, ông Mạnh phát hiện trên tàu không có người. Tàu cá này bị hỏng động cơ, một số vật dụng còn sót lại như giỏ nhựa, thiết bị điện cũng hư hỏng. Ông Mạnh kéo tàu cá vô chủ về đảo Lý Sơn trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng Biên phòng xác định đây là tàu vỏ gỗ dài 15m. Phần mũi tàu có 4 chữ Trung Quốc và số hiệu 26056. Theo ngư dân Lý Sơn, có thể chiếc tàu đang đánh cá, gặp bão nên hỏng máy và bị bỏ lại trên biển. "Đến thời điểm này vẫn chưa thể kết luận được đây là tàu của nước nào và nguyên nhân khiến tàu bị trôi dạt trên biển. Công an và Bộ đội Biên phòng đang phối hợp kiểm tra, ngày mai sẽ có kết luận chính thức", bà Hương nói.