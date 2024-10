Phát hiện lỗ hổng nguy hiểm trên điện thoại Samsung Galaxy đời cũ

Sau khi Google cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Galaxy S10, Note 10, S20 dùng chip Exynos, Samsung đã phát hành bản vá khẩn cấp. Một tin không vui cho người dùng điện thoại Samsung: Google vừa cảnh báo về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên nhiều mẫu điện thoại phổ biến của Samsung. Đáng chú ý, các dòng máy được nhiều người dùng ưa chuộng như Galaxy S10, Note 10 và S20 đều nằm trong danh sách có nguy cơ bị tin tặc tấn công từ xa.

Cụ thể hơn, vấn đề nằm ở con chip Exynos - "bộ não" của những chiếc điện thoại Samsung. Các phiên bản chip Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 và W920 đều có nguy cơ bị tấn công. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều mẫu điện thoại phổ biến như Galaxy S10, Note 10, S20, hay thậm chí các mẫu tầm trung như Galaxy A51 5G, A71 đều có thể gặp rủi ro. Theo các chuyên gia bảo mật của Google, lỗi này giống như việc bạn quên không khóa cửa nhà sau khi ra ngoài. Khi điện thoại thực hiện xong một tác vụ, nó không "dọn dẹp" hoàn toàn bộ nhớ, tạo cơ hội cho tin tặc có thể lẻn vào và kiểm soát thiết bị của bạn.

Đáng lo ngại hơn, nhóm nghiên cứu của Google đã phát hiện dấu hiệu cho thấy tin tặc đang thực sự khai thác lỗ hổng này. Họ nghi ngờ đây có thể là công cụ của các tổ chức tấn công có tổ chức, thậm chí được một số quốc gia hậu thuẫn.

May mắn là Samsung đã nhanh chóng phát hành bản vá để khắc phục vấn đề này vào ngày 7 tháng 10. "Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu," đại diện Samsung chia sẻ. "Chúng tôi khuyến nghị tất cả người dùng cập nhật ngay phiên bản phần mềm mới nhất để bảo vệ thiết bị của mình."

Vậy người dùng cần làm gì? Nếu điện thoại của bạn vẫn nhận được cập nhật thường xuyên, hãy vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm để cài đặt bản cập nhật bảo mật mới nhất. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng một chiếc điện thoại quá cũ không còn được Samsung hỗ trợ cập nhật, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên cân nhắc việc nâng cấp lên một mẫu máy mới hơn để đảm bảo an toàn.

Đây không phải là vấn đề bảo mật duy nhất mà Samsung phải đối mặt gần đây. Trong bản cập nhật tháng 10, hãng cũng đã sửa thêm năm lỗi bảo mật nghiêm trọng khác liên quan đến camera và xử lý dữ liệu đa phương tiện.