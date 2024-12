Phát hiện kho hàng gần 6.000 đôi giày nghi giả nhãn hiệu Nike, Adidas ở Phú Thọ

Lực lượng chức năng vừa triệt phá kho hàng chứa gần 6.000 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas tại Phú Thọ. Ngày 18/12, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết lực lượng liên ngành vừa phát hiện và tạm giữ một lượng lớn giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, qua công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 8, Cục QLTT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đội QLTT số 7 và Phòng An ninh kinh tế, Công an huyện Thanh Thủy tiến hành khám kho hàng hóa tại địa chỉ: khu 8, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, thuộc sở hữu của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tình. Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng chứa các sản phẩm giày nghi giả nhãn hiệu được bảo hộ. (Ảnh: dms) Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hoá là 5.820 sản phẩm gồm giày, giày sục mang nhãn hiệu “Adidas và hình", giày mang nhãn hiệu "Nike và hình". Các nhãn hàng Adidas, Nike được in và gắn trực tiếp trên sản phẩm, không thể tách rời với sản phẩm; có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tình không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá. Đội QLTT số 8 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên và phối hợp với Phòng PA04 - Công an tỉnh Phú Thọ để xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.