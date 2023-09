Phát hiện huyết khối sau 5 năm uống thuốc tránh thai, chuyên gia lý giải

- Khó chịu ở mắt đối với người đeo kính áp tròng.

Nếu gặp phải những triệu chứng này, chị em nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ để đổi sang chế phẩm thuốc tránh thai khác cho phù hợp.

ThS.BSCKII Nguyễn Thị Minh Thanh cho biết, mặc dù không quy định giờ uống thuốc tối ưu cho bất cứ loại thuốc nào, nhưng người dùng nên uống vào một thời điểm cố định vào buổi sáng để tránh quên thuốc. Trường hợp quên thuốc, có thể uống bù một viên vào buổi chiều hoặc tối cùng ngày. Thuốc có thể uống sau khi ăn hoặc cách xa bữa ăn. Tuy nhiên cần lưu ý không bẻ, nhai viên thuốc mà phải uống nguyên cả viên.

Nếu muốn thay đổi giờ uống thuốc, nên bắt đầu thay đổi khi uống một vỉ thuốc mới (luôn thay đổi theo hướng tiến thời gian lên) với khoảng thời gian trì hoãn không vượt quá 12 giờ.

Ngoài ra, thuốc tránh thai có thể gây tương tác với một số loại thuốc, làm thay đổi hiệu lực của thuốc tránh thai. Do đó, chị em nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc uống thuốc tránh thai nếu đang dùng các thuốc như: Thuốc chống lao, thuốc chống động kinh, kháng sinh penicillin (và các dẫn xuất), than hoạt (và các chất hấp phụ khác), các thuốc chống trầm cảm 3 vòng, vitamin C, các loại hormon tuyến giáp, thuốc chống tăng huyết áp, thuốc nhuận tràng...

Nếu có ý định uống tránh thai tháng trong thời gian dài, chị em nên tìm gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và biết cách dùng thuốc tránh thai đúng cách, hiệu quả, tránh tình trạng lạm dụng dẫn tới nguy hiểm cho sức khỏe.