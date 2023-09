Phát hiện hơn 200 lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống của 8 tỉnh, thành phố

“Các cuộc tấn công mạng diễn ra thường xuyên, chúng ta không biết lúc nào hệ thống của cơ quan mình sẽ bị tấn công, xâm nhập. Vì thế, chúng tôi mong rằng các đơn vị sẽ luôn duy trì tinh thần thực chiến, phản ứng nhanh nhất để bảo vệ an toàn các hệ thống”, đại diện VNCERT/CC nêu quan điểm.

Qua hoạt động diễn tập thực chiến, năng lực của đội ứng cứu sự cố các sở TT&TT của 8 địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được cải thiện đáng kể. Cùng với đó, năng lực của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin đang cung cấp dịch vụ giám sát cho các sở TT&TT cũng có cơ hội được rà soát và nâng cao.

Đại diện cho Cụm ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 5, ông Nguyễn Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng nhận định, việc phát hiện số lượng lớn lỗ hổng trong các hệ thống qua diễn tập là rất quan trọng với các sở TT&TT, để các sở hiểu rõ và nhìn nhận đúng về tất cả các mảng công việc khi bảo vệ hệ thống thông tin, bao gồm cả đối tác đảm bảo an toàn thông tin, đối tác phát triển phần mềm, năng lực, quy trình, công nghệ, con người tại các địa phương.

Ông Nguyễn Sơn Phong cũng cho rằng, diễn tập thực chiến lần này là minh chứng rất rõ về sự đúng đắn của Chỉ thị 18 năm 2022 yêu cầu đẩy mạnh hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam. Chỉ thị này đã xác định “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động then chốt, có tính cấp thiết giúp các cơ quan, tổ chức giảm thiểu thiệt hại, ngay cả khi xảy ra sự cố nghiêm trọng”.

“Nội dung diễn tập thực chiến cần được tiếp tục duy trì để các tỉnh, thành phố có thể chủ động bảo vệ an toàn hệ thống thông tin của các địa phương và khối Nhà nước nói chung”, ông Nguyễn Sơn Phong chia sẻ.

Trong năm 2023, Cục An toàn thông tin dự kiến tổ chức 3 chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng quy mô quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, 2 chương trình đã được hoàn thành, với lần đầu tiên diễn ra vào tháng 5 ở TP.HCM dành cho cụm mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 và lần thứ 2 tại Đà Nẵng dành cho các đơn vị thuộc cụm 5.